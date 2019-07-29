مناورات بحرية إيرانية روسية مرتقبة في مضيق هرمز

طهران / محمد قورشون / الخليج 365

أعلن قائد القوات البحرية في الجيش الايراني، الأدميرال حسين خان زاده، أن بلاده ستجري مناورات بحرية مشتركة مع روسيا في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

جاء ذلك في تصريح له لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" خلال حضوره احتفالات يوم البحرية الروسي التي تقام في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وأضاف خان زاده، أن بلاده وقعت اتفاقية تعاون عسكري مع روسيا، وسيجري البلدان مناورات بحرية مشتركة في المحيط الهندي والخليج ومضيق هرمز.

وأكد قائد القوات البحرية الإيرانية، أنه يتوقع أن تجري المناورات العسكرية المشتركة خلال العام الحالي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.