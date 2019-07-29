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عسير القبض على وافد ابتز فتاة

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الخليج - حسن القبيسي 0 تبليغ

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الخليج - حسن القبيسي

أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة أبها وشرطة المنطقة ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي عن القبض على وافد ابتز فتاة.

وقد تلقت وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز بالهيئة بلاغًا يفيد بتعرض فتاة للابتزاز من قبل شخص قام بأخذ مبلغ ماليٍ كبيرٍ منها.
وقد تم استكمال الإجراءات اللازمة وإحالة البلاغ إلى شعبة التحريات والبحث الجنائي بالشرطة التي بِدَورها تولت ضبط المتهم.

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