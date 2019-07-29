حساب_المواطن يجيب.. ما موقف المستأجر من #الدعم؟

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صحيفة الخليج الالكترونية
تساءل مستفيد عن موقفه من دعم حساب المواطن، خاصةً أنه يعيش في وحدة سكنية بالإيجار وليست ملكًا له، فهل يضيف عقد الإيجار فقط أم عقد الإيجار وفاتورة الكهرباء؟
ورد حساب المواطن على الاستفسار بالقول: إنه في حال لم يتم طلب مستندات لا يلزم إرفاقها، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
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