بيان مشترك لـ #الولايات_المتحدة و #المملكة_المتحدة و #النرويج حول #جنوب_السودان

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الخليج - واس
أكدت اللجنة الثلاثية المشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، التزامها بعملية السلام في جنوب السودان التي تقودها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وبالسلام الدائم.
وأكدت اللجنة في بيانٍ صادر عنها اليوم أن الانخفاض الكبير في العنف السياسي ووجود عدد من السياسيين المعارضين في جنوب تطورات مرحب بها، داعية كل الأطراف إلى مضاعفة جهودها لحل القضايا المتبقية الأشد إلحاحًا، والتي تشمل ضمان تنفيذ الإصلاحات الأمنية المتفق عليها، من خلال حشد الدعم اللازم.
وأشارت اللجنة إلى أن المناقشات المركزة حول المهام المعلقة، تعد ذات أهمية للتقدم نحو تشكيل حكومة انتقالية تنشيطية للوحدة الوطنية، التي ستضع الأساس للحكم المشترك الفعال، كما تعد الانتخابات الموثوقة في جنوب السودان عام 2022 معلمًا مهمًا آخر.
ورحبت بالالتزام الذي تعهدت به اللجنة المخصصة الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي في قمة الاتحاد الأفريقي في 6 يوليو لإعادة المشاركة في عملية السلام في جنوب السودان.
وجددت اللجنة الثلاثية التزامها بالوقوف إلى جانب شعب جنوب السودان، وتطلعها إلى العمل مع الحكومة الانتقالية التي أعيد تشكيلها بموجب اتفاق السلام لدعم فترة انتقالية ناجحة.
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