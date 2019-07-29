جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الصيفي بالطائف تختتم انشطتها الصيفية بالطائف

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – خالد الهديبي : أحتفل نادي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الصيفي بالطائف بأختتتام الأنشطة الصيفية لعام ١٤٤٠ بحضور سعادة رئيس المجلس البلدي بمحافظة الطائف الأستاذ صاطي ثواب المقاطي ، ورجل الأعمال الشيخ أحمد العبيكان ، وفضيلة مدير النادي الأستاذ ناصر القرني ، وجمع من أولياء الأمور والطلاب ، وقد بدأ الحفل بمشهد كوميدي شكر فيه المعلمين قيادة المملكة العربية السعودية على ما تقدم لهذه البرامج التي تدعم رؤية المملكة ٢٠٣٠ وشكر الداعمين والمتعاونين والحضور الكرام ، وبعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم ، وكلمة مدير النادي ، وكلمة أولياء الأمور ، وكلمة راعي الحفل وقصيدة شعرية مميزة ، كما قدم النادي عرضا مرئيا لأنشطة النادي ، وكان هناك مسرحية هادفة قدمها نخبة من نجوم النادي ، كما شكر مدير النادي في الختام قيادة هذه البلاد وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله تعالى على دعمهم للأندية الصيفية ممثلة في دعم مؤسسات الدولة التعليمية ومنها جامعة الإمام كما شكر معالي مدير جامعة الإمام ووكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية على دعمهم الا محدود في سبيل نجاح الأندية الصيفية وسد فراغ الشباب في النافع المفيد

وتم تبادل الهدايا التذكارية بين الضيوف ومشرفين النادي ، وتم تكريم الطلاب المميزين في البرامج الثقافية والرياضية والإجتماعية ، وفي الختام تم السحب على الجوائز القيمة لجميع الحضور ، وتشرف طلاب ومشرفين النادي والحضور الكرام بصورة جماعية مع ضيوف الحفل.