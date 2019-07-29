تكنولوجيا.. تطوير عدسات لاصقة روبوتية يمكن التحكم بها بطرفة عين!

صحيفة الخليج الالكترونية

طور باحثون في جامعة كاليفورنيا بسان دييغو، عدسة لاصقة روبوتية، يمكن التحكم فيها عن طريق حركة العين.

وتعمل العدسات اللاصقة الجديدة عن طريق محاكاة الإشارات الكهربائية الطبيعية في مقلة العين البشرية، حيث أن هذه الإشارات التي تسمى “إشارات العين الكهربائية”، تصبح نشطة حتى عندما تكون العين مغلقة (مغمضة).

وأوضح الدكتور شينج غيانغ كاي، الذي قاد الدراسة، أنه حتى عندما لا تستطيع العين رؤية أي شيء، فإن الكثيرين ما زالوا قادرين على تحريك مقلة العين الخاصة بهم وتوليد إشارات كهربائية.

وتمكن العلماء من تسخير الإشارة الكهربائية الطبيعية للتحكم بالعدسات، وذلك عن طريق قياس الإمكانيات والقدرات الكهربائية للعين (إشارة العين الكهربائية).

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وصنعت العدسات اللاصقة من البوليمرات (مواد مصنوعة من سلاسل طويلة ومتكررة من الجزيئات)، التي يمكنها التوسع عند تطبيق تيار كهربائي، ويتوفر هذا التيار من خلال خمسة أقطاب كهربائية تحيط بالعين، والتي تعمل مثل العضلات.

وعندما يصبح البوليمر محدبا أكثر، تصبح العدسة قادرة على التكبير (zooms in) والتقريب، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدم في المستقبل تكبير وتصغير العدسة عن طريق طرفة عين.

ويمكن أن يفتح هذا الباب أمام مجموعة من الاستخدامات المثيرة، بدءا من العيون الصناعية إلى الكاميرات التي تسيطر عليها العين.

ومن غير الواضح حتى الآن، متى ستكون هذه العدسات اللاصقة متاحة بالأسواق، أو كم يرجح أن تبلغ تكلفتها.