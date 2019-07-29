الرئيس المصري يبحث التطورات الإقليمية مع العاهل الأردني

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جانب من اللقاء بين العاهل الأردني والرئيس المصري

عقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني جلسة مباحثات ثنائية، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين.

وغادر العاهل الأردني مصر متوجها إلى تونس، بعد جلسة مباحثات ثنائية عقدها مع الرئيس المصري، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وجاء في بيان الرئاسة المصرية، أن اللقاء شهد توافقا حول أهمية تكثيف جهود استئناف مفاوضات عملية السلام وفق المرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية.وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان: "العاهل الأردني توجه إلى مصر حيث يجري جلالته مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وسبل النهوض بمستويات التعاون المشترك، إضافة إلى التطورات في المنطقة".