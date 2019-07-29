الحكومة الفلسطينية تدعم أصحاب المنازل التي هدمتها إسرائيل في القدس

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رام الله - سبوتنيك. أكد رئيس الوزراء محمد أشتية، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين وبحسب بيان صادر عن الحكومة، "دعم الحكومة لأصحاب البيوت التي تعرضت للهدم في حي وادي الحمص في صور باهر بالقدس وتوفير كل متطلبات الصمود لهم في مواجهة محاولات تهجيرهم عن أرضهم".
© REUTERS / Mohamad Torokman
يذكر أن السلطات الإسرائيلية هدمت قبل نحو أسبوع 70 شقة سكنية في قرية صور باهر بحجة قربها من الجدار الأمني الإسرائيلي.
وأضاف البيان "أكد رئيس الوزراء أن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل جاء رداً على انتهاك إسرائيل المستمر والمتواصل للاتفاقيات الموقعة معها في كافة المجالات ومنها قرصنة الأموال الفلسطينية ومصادرة الأراضي وعمليات الهدم التي كان آخرها جريمة هدم المباني في واد الحمص".
وأمام الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية جراء اقتطاع إسرائيل أموال عائدات الضرائب "المقاصة" أعلن مجلس الوزراء صرف رواتب موظفي الحكومة في الضفة وغزة الأسبوع القادم وبنسبة 60 بالمئة من الراتب ووفق المعايير المعتمدة سابقاً.
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