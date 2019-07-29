"أنصار الله": قتلى وجرحى من الجيش السعودي بقصف قبالة جيزان

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القاهرة - سبوتنيك. ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن مدفعية الجماعة قصفت تجمعات لقوات سعودية ويمنية شرق جبل النار التابع إدارياً لمديرية حرض في محافظة حجة قبالة قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.
© REUTERS / Anees Mahyoub
إلى ذلك، قالت "أنصار الله" إن مقاتليها قنصوا 5 جنود من الجيش اليمني في مديرية حيران وشرق مثلث عاهم بمديرية حرض شمال غربي حجة.
على صعيد مستجدات المواجهات على الحدود اليمنية السعودية، قُتل وأصيب جنود يمنيون باستهداف "أنصار الله" تجمعات عسكرية يمنية بصاروخين محليي الصنع نوع زلزال1 (مداه 3 كم)، قبالة السديس في قطاع نجران، حسب "المسيرة".
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