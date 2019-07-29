"الحوثيون" يعلنون مهاجمة قاعدة الملك خالد في السعودية بعدد من الطائرات

وبحسب موقع قناة "المسيرة" التابع للجماعة، قال متحدث القوات المسلحة إن سلاح الجو المسير استهدف بعملية واسعة قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في عسير بعدد من طائرات قاصف 2K.

وقال متحدث القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" إن "عملية سلاح الجو المسير أصابت مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بدقة عالية".

وأضاف أن عملية سلاح الجو المسير ضد قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط تأتي ردًا على "العدوان المستمر والحصار الجائر وارتكاب الجرائم البشعة بحق أبناء شعبنا".