مقتل خمسة محتجين في السودان والسيسي يستقبل حميدتي

دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت لجنة أطباء السودان القريبة من حركة الاحتجاج مقتل خمسة متظاهرين "برصاص قناصة" في مدينة الأبيض وسط البلاد. في حين استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو "حميدتي". © Getty Images/AFP/A. Shazly Provided by Deutsche Welle

قتل خمسة متظاهرين من بينهم أربعة طلاب، اليوم الاثنين (29 تموز/ يوليو 2019) في مدينة الأُبيض في وسط السودان وأصيب عدد آخر بجروح، كما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية المقربة من حركة الاحتجاج. وأعلنت اللجنة في بيان: "ارتقى قبل قليل خمسة شهداء إثر إصابتهم إصابات مباشرة برصاص قناصة بمدينة الأبيض (عاصمة ولاية شمال كردفان في وسط البلاد) بعد خروجهم في موكب الثانويات السلمي"، مشيرة إلى "وجود عدد كبير من الإصابات بعضها حرجة". وتأتي هذه الاحتجاجات عشية استئناف المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج في السودان الثلاثاء المفاوضات حول الإعلان الدستوري المتعلق بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية. ووقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج صباح 17 تموز/ يوليو بالأحرف الأولى "إعلانا سياسياً" لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. وقبل استئناف المفاوضات التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح الاثنين نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" وناقش معه الأوضاع في السودان، بحسب ما قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي. وقال راضي في تصريحات صحافية إن حميدتي "استعرض (مع الرئيس المصري) تطورات الموقف الحالي في السودان". وهذا هو اللقاء الأول بين القائدين العسكريين منذ سقوط الرئيس السوداني عمر البشير في نيسان/ابريل. وشدّد السيسي على "الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم أستقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق"، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية. وأوضح راضي أن "اللقاء تناول بعض جوانب العلاقات الثنائية وفِي مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين".

وفي أيار/مايو التقى رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان الرئيس المصري في القاهرة، في أوّل زيارة له خارج بلاده منذ تولّيه منصبه.

م.ع.ح/ح.ز (أ ف ب – رويترز)