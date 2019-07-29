شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل للكويتيين حملة الشهادة الابتدائية والمتوسطة والمتقاعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أقرت لجنة تنمية الموارد البشرية اقتراح النائب علي الدقباسي الذي ينص على «توفير فرص عمل للكويتيين إناثا وذكورا من حملة الشهادة الابتدائية والمتوسطة والمتقاعدين وربات البيوت، بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة» وجاء في تقرير اللجنة الذي تنشره « جريدة الأنباء الكويتية » انه وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح، وذلك بإجماع آراء أعضائها الحاضرين.

وكان الدقباسي اقترح التالي: يعد المواطن الكويتي من أهم الركائز التي تعتمد عليها الدولة في ازدهارها وتطورها، ومع تزايد مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل وارتفاع أعداد السكان، بدأت تظهر مشكلة توفير فرص العمل للمواطن الكويتي، حيث يوجد المئات بل الآلاف ممن هم على قائمة الانتظار في ديوان الخدمة المدنية طلبا للتوظيف.

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ورغم وجود وظائف متوافرة حاليا، الا ان من يشغلها هم إخواننا الوافدون الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير، ولا ننكر دورهم في العديد من المجالات، لكن المشكلة تكمن في ان مثل هذه الوظائف لا يتوظف بها المواطن الكويتي وتقتصر على الاخوة الوافدين، ومنها وظيفة (الأمن والسلامة) التي تحتاجها الدوائر الحكومية كافة.