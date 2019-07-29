مطار معيتيقة في ليبيا يعلق حركة الطيران بعد تعرضه للقصف

قالت سلطات مطار معيتيقة الليبي على صفحتها على فيسبوك إنها علقت حركة الملاحة الجوية اليوم الاثنين بعدما تعرض المطار للقصف.
وذكرت أن المطار أصيب بعدة قذائف مع بدء إجراءات صعود ركاب طائرة للخطوط الجوية الليبية متجهة إلى تونس.
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