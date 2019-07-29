كيم كاردشيان تعمل على إصلاح نظام السجون الأمريكية

بعد دخولها عالم المحاماة، كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان استعدادها لإطلاق برنامجها الوثائقي التلفزيوني عن إصلاحات نظام السجون الفيدرالية وحياة السجناء فيها.

شاركت كارداشيان جمهورها على تويتر، بصورة من زيارتها الأخيرة لأحد السجون في العاصمة الأمريكية واشنطن، برفقة الدكتور مارك هاورد من جامعة "جورج تاون" والذي يقدم محاضرات تدريسية للسجناء تمكنهم من الحصول على درجات للحصول على شهادة جامعية.

وتحدثت كارداشيان عن نيتها اطلاق برنامجها الوثائقي على قناة أوكسجين، والذي سيتطرق لحياة وقصص هؤلاء السجناء، بهدف تعريف جمهورها على النظام القضائي في أمريكا.

وأصدرت القناة بياناً في وقت سابق أوضحت من خلاله أن البرنامج الوثائقي سيركز على حملات كارداشيان وجهودها في تأمين الحرية لعدد من السجناء الذين تؤمن أنهم تعرضوا للظلم من النظام القضائي.