جوجل تطور ترجمة الكاميرا بتطبيق Translate

أعلنت شركة جوجل عن تطوير ترجمة الكاميرا بتطبيق Translate، حيث تعول الشركة الأمريكية لأول مرة على الترجمة الآلية العصبية، بالإضافة إلى العديد من المزايا الجديدة، ومنها التعرف التلقائي على اللغة ودعم 60 لغة إضافية.

ويتيح التطبيق للمستخدم إمكانية ترجمة الكتابات في البيئة المحيطة، مثل لافتات الطريق أو قوائم الطعام، مباشرة من خلال توجيه كاميرا الهاتف الذكي نحو النص المراد ترجمته، وفي السابق كان يتعين على المستخدم تحديد اللغة المراد الترجمة منها يدوياً، أما الآن فإن وظيفة "التعرف على اللغة" “Detect language” تقوم بتحديد اللغة تلقائيا، وتظهر ميزة هذه الوظيفة عند السفر إلى مناطق يتم التحدث فيها بلغات متعددة.

وتدعم وظيفة ترجمة الكاميرا المباشرة حالياً 60 لغة إضافية، منها العربية والهندية والماليزية والتايلاندية والفيتنامية، وبالتالي فإن مجموع لغات وظيفة ترجمة الكاميرا يبلغ حاليا 88 لغة، علاوة على أن التطبيق لم يعد يترجم ما بين الإنجليزية واللغات الأخرى، ولكنه يدعم الترجمة المباشرة ما بين الكثير من اللغات بدون الاعتماد على الإنجليزية كلغة وسيطة، ويدعم تطبيق جوجل Translate أكثر من 100 لغة، ولكن العديد منها غير مدعوم بشكل كامل.

وتعتمد وظيفة ترجمة الكاميرا المباشرة على ذكاء اصطناعي قوي، ولأول مرة تعلن غوغل عن استعمال وظيفة الترجمة الآلية العصبية في ترجمة الكاميرا، حيث أكدت الشركة الأمريكية أن هذه الطريقة توفر ترجمات أكثر دقة مع تقليل معدل الخطأ في بعض الأزواج اللغوية بنسبة من 55 إلى 85%.