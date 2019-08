التكنولوجيا والحوسبة.. منصات تداول الفوركس والفرق بين MT4 و MT5

أحد الشواغل الرئيسية للمشاركين في سوق الفوركس هو جودة التنفيذ الذي يحصلون عليه. التنفيذ الفعال مهم جدًا لدرجة أن رواتب المديرين في أسواق الفوركس مرتبطة به. في السنوات السبع الماضية، أصبح تنفيذ معاملات الفوركس هو المحدد الوحيد الأكثر أهمية للربحية.

أكثر العوامل التي لها أبلغ الأثر في إحداث مثل هذه التغيرات التي حدثت في السنوات القليلة الماضية هما الأتمتة في الخدمات المالية، وزيادة لا مثيل لها في قوة الحوسبة، فبفضل الأتمتة، تغيرت الأسواق المالية بشكل كبير خاصة عندما يتعلق الأمر بمعالجة أوامر التداول، واتخاذ قرارات الاستثمار، ومراجعة الجوانب الفنية في الاتفاقيات القانونية، وإعطاء علامات على طلبات الرهن العقاري.

ما هو لافت في الأتمتة هو أنها تخفض بشكل كبير من تكلفة إدارة المحافظ الاستثمارية. فهي لا تقلل التكاليف فحسب، بل إنها تقلل أيضًا من نفقات العمل، وتحسن تجربة العملاء. حقيقة الأمر، لا يوجد شيء مهم لمديري الفوركس سوى تخفيض نفقات التنفيذ.

استخدام منصات التداول الإلكترونية مثل MT4 وMT5 أحد مظاهر تأثر الفوركس بالتكنولوجيا

يمكن لمتداولي فوركس اختيار منصة التداول التي يريدونها. ومع ذلك، يرتبط هذا الاختيار باختيار وسيط فوركس، حيث لا يتم تقديم كل نوع من أنواع منصات التداول من قبل كل وسيط. علاوة على ذلك، فإن بعض الوسطاء ليس لديهم توافق حقيقي مع بعض منصات تداول العملات الأجنبية، لكنهم يوفرون إمكانية الوصول إليهم من خلال جسر، وهو عبارة عن برنامج يربط نظام تداول وسيط فوركس بالمنصة. يمكن أن يعمل هذا بشكل جيد، ولكن إذا تعطل الجسر أو كان بطيئًا، فقد يؤثر سلبًا على تنفيذ التجارة وإدارتها.

منصة التداول MT4 معروفة جيدًا في مجال تداول العملات الأجنبية. لا يوجد وسيط فوركس لا يقدم التداول مباشرة من خلال المنصة أو من خلال جسر داخل المنصة، على الرغم من أن هذا يمكن أن يكون على حساب فروق أسعار أو عمولات أعلى قليلاً، إلا أن منصة MT5 تعد أقل شهرة على الرغم من أنها من إنتاج نفس شركة MT4.

نظرًا لإصدار Metatrader 5 في عام 2010، أي بعد مرور خمس سنوات على إصدار Metatrader 4 وفي وقت كانت فيه Metatrader 4 مشهورة جدًا بالفعل، ويرجع ذلك أيضًا إلى تسلسل الأرقام في أسماء المنصة، حدث سوء فهم شائع أن MT5 كان نسخة محسنة جديدة من MT4، ومصممة للقيام بالمهمة نفسها بشكل أفضل، لكن هذا ليس صحيحًا على الإطلاق، فعلى الرغم من كونها منصة تداول وآلة اختبار، تمامًا كما هو الحال في MT4، وتتشابه واجهات المستخدم الرسومية وتتشابه إلى حد ما. فقد تم تصميم MT5 بالفعل للقيام ببعض الأشياء التي لا يستطيع MT4 القيام بها.

في الأساس، تم تصميم Metatrader 5 ليكون قادرًا على التداول في أسواق أخرى غير الفوركس، مثل الأسهم والسلع، وذلك أساسًا لأنه قادر على الاندماج في بورصة تداول مركزية بشكل أفضل.

فوركس سوق لا مركزية تمامًا، حيث يوفر عدد من اللاعبين الرئيسيين السيولة في هذا السوق الضخم بأسعار مختلفة قليلاً، بطريقة غير منسقة. يجب أن يتم تداول الأسهم والسلع، التي يتم تداولها إلى حد كبير كعقد مستقبلي من خلال عملية مركزية قبل أن تتغير الملكية بأثر قانوني كامل. في وقت تطوير MT5 والإصدار، يمكن افتراض أن Metaquotes توقعت طفرة في تجارة الأسهم والسلع، وصممت البرنامج ليناسب هذا السوق.

كان عامل التصميم التفاضلي الرئيسي الآخر هو امتثالها لقاعدة عدم التحوط في الولايات المتحدة ، والتي تنص على أن عملاء وسطاء الفوركس في الولايات المتحدة يجب أن يتعاملوا بنظام F.I.F.O. (First In, First Out).

هذا يعني أنه على سبيل المثال، إذا قام التاجر بشراء حصة واحدة من زوج EUR/USD، ثم ذهب لوت واحد إضافي من زوج EUR/USD، يجب إغلاق الصفقة الأولى قبل إغلاق الصفقة الثانية.

بينما يسجل Metatrader 4 كل عملية تداول على حدة ويسمح بإدارة كل مركز على حدة، فإن Metatrader 5 يجمع تلقائيًا جميع المراكز.

لذلك، فقط Metatrader 4 يمكنه التعامل مع التحوط: Metatrader 5 caxnnot. هذا أمر جيد للتجار في الولايات المتحدة، حيث يُمنع قانونًا من التحوط في أي حال، ولكن في معظم أنحاء العالم، يجد العديد من التجار عدم القدرة على تنفيذ عمليات التحوط عائقًا مزعجًا للغاية. ربما يكون هذا هو السبب الرئيسي الذي جعل العديد من المتداولين يشعرون بالانزعاج من "الدفع" لاستخدام Metatrader 5 في مكان Metatrder 4 من قبل سماسرتهم ومن خلال MetaQuotes أيضًا.

لذلك باختصار، تم تطوير MT5 لجذب الأسواق غير الفوركس والأسواق الأمريكية ولتلبية الاحتياجات الكامنة لتلك الأسواق بشكل أفضل من MT4.