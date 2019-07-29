من جانبه أكدّ اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين اقتحام قوات الأمن للمدرسة العليا لتقنيات الصحة بتونس لفضّ اعتصام سلمي للطلبة؛ بحسب موقع "24". ونشر الاتحاد مقطع الفيديو على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، يظهر عملية سحل أحد الطلبة كان ملقى على الأرض ببهو المؤسسة الجامعية. وأثار مقطع الفيديو غضبا عارما بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن رفضهم القطعي لدخول قوات الأمن إلى الحرم الجامعي والاعتداء على الطلبة.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد... مقطع فيديو من داخل جامعة تونسية يثير غاضبا عارما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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