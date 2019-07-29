السيسي يستقبل نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني

كتب- محمد سامي:
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، اليوم، إن الرئيس أكد الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق.
واستعرض حميدتي، تطورات الموقف الحالي في السودان، كما تناول اللقاء بعض جوانب العلاقات الثنائية وفي مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين.
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