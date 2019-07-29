الأمم المتحدة تعتمد مبادرة رئيس وزراء البحرين إعلان 5 أبريل يوماً دولياً للضمير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
اعتمدت الامم المتحدة مبادرة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان بإعلان الخامس من أبريل يوماً دولياً للضمير
اعتمدت منظمة الامم المتحدة، مشروع قرار تقدمت به مملكة البحرين باعتماد يوم الخامس من أبريل من كل عام يوما دوليا للضمير، وذلك استجابة للمبادرة الكريمة التي أطلقها رئيس وزراء البحرين بتدشين اليوم العالمي للضمير في شهر أبريل الماضي، بهدف تحفيز المجتمع الدولي على حل النزاعات بطريقة سلمية.
ويأتي هذا الإعلان من جانب منظمة الأمم المتحدة ليسجل إنجازا أمميا جديدا لمملكة البحرين، وليؤكد في الوقت ذاته، على ما تحظى به شخصية رئيس الوزراء من ثقل ومكانة دولية، تقديرا لمبادراته وجهوده الداعمة لإرساء السلام العالمي، وتعزيز التكاتف والتعاون الدولي للمضي قدما في جهود التنمية المسـتدامة.
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