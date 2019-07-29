شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: مصرع 4 أشخاص جراء سيول ضربت محافظتى أبين وشبوة جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر يمنية رسمية مصرع 4 أشخاص وفقدان آخرين؛ نتيجة سيول غزيرة ضربت محافظتي (شبوة - أبين) جنوبي البلاد.

وقالت المصادر - وفقًا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم،الاثنين، "إن السيول جرفت مساحات زراعية واسعة وتسببت في تدمير سيارات وممتلكات المواطنين"، موضحة أن السيول أدت إلى تدمير عددًا من عبارات المياه التي يعتمد عليها المواطنون في تنقلاتهم بشكل يومي؛ ما تسبب في وقف الحركة وعرقلتها، فضلًا عن تعرض العديد من مديريات المحافظة لأضرار بالغة من تدمير للبنى التحتية للمنشآت والمنازل.

من جهته، حذر مركز الأرصاد الوطني الجوي اليمني المواطنين - خاصة سائقي المركبات - في المناطق المتوقع سقوط الأمطار فيها من تدفق السيول واحتمال تساقط الصخور في الطرقات.