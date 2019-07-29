شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبي البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، أنه تم العثور على مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية أدرار (جنوب) يحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم،الاثنين، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وإثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي بولاية (أدرار) تم العثور على مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقية آلية من نوع (FMPK)، وبندقيتين آليتين من نوع (RPK)، وبندقية آلية من نوع كلاشنيكوف، وبندقية آلية من نوع (MAT-49)، بالإضافة إلى 14 ماسورة لراجمة صواريخ عيار 120 ملم، و50 قذيفة عيار 82 ملم، و2429 طلقة من مختلف الأعيرة وعشرة مخازن للذخيرة.
وأضافت أن هناك أيضًا دورية للجيش بولاية تمنراست (جنوب) أوقفت 6 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة ومنقبين اثنين بحوزتهما معدات التنقيب عن الذهب، في حين ضبط حرس السواحل بولاية تلمسان (شمال غرب) 73 كجم مخدرات.
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