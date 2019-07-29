شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 من تنظيم "داعش" فى غارة للتحالف الدولى شرق سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل خمسة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، في غارة شنتها قوات التحالف الدولي شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم التحالف سكوت راولينسون - وفقا لقناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم،الإثنين، إن هذه الضربة الجوية هي الأولى منذ إعلان القضاء على تنظيم "داعش" قبل أربعة أشهر في سوريا، مبينا أن قوات التحالف شنت غارة على خلية لـ"داعش" قرب قرية البصيرة في ريف دير الزور الشمالي الشرقي.

وأضاف أن الإرهابيين الخمسة لعبوا دورا أساسيا في تسهيل الهجمات في المنطقة ضد القوات الأمنية والمدنيين الأبرياء في سوريا.