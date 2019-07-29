شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يعزى خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير بندر بن عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الملك الأردني عبد الله الثاني، في اتصال هاتفي اليوم،الاثنين، بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب العاهل الأردني - وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - عن تعازيه ومواساته بوفاة الأمير بندر بن عبد العزيز، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.