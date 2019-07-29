شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان ابوظبى الدولى الـ 26 للشطرنج 2 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يقام مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في نسخته الـ26 خلال الفترة من 2 وحتى 11 أغسطس المقبل بفندق سوفيتيل أبوظبي تحت رعاية الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي حسبما نشرت وكالة وام الاماراتية .

أعلن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس أبوظبي الرياضي اليوم بحضورعارف حمد العواني الأمين العام للمجلس وحسين عبد الله الخوري رئيس مجلس نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة ومبارك سالم العامري مستشار مجلس أبوظبي الرياضي وابراهيم محمد المرزوقي عضو مجلس الإدارة في نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة و بلال مصطفى الخالد مديرعام مجموعة شركات محمد رسول الخوري واولاده ،الذي ينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة بدعم ومتابعة مباشرة من مجلس أبوظبي الرياضي بمشاركة 728 لاعبا ولاعبة في بطولات المهرجان الـ7، يمثلون 60 دولة، من بينهم 527 لاعباً ولاعبه من مختلف دول العالم موزعين على البطولات الثلاث الرئيسة

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حيث يشارك 157 لاعباً في بطولة الأساتذة الدولية من ضمنهم 129 لاعب من حملة الألقاب الدولية الرفيعة على مستوى اللعبة وهو رقم قياسي يسجل لأول مرة في المهرجان، ويتنافس في البطولة الدولية المفتوحة تصنيف أقل من 2100 ، 251 لاعبا، بينما يشارك131 لاعباً في بطولة الناشئين الدولية .