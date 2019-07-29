شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وتركمانستان تبحثان تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحثت الإمارات وتركمانستان اليوم،الاثنين، سبل تعزيز التعاون المشترك، والمستجدات والتطورات الراهنة، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال أعمال لجنة المشاورات السياسية الرابعة الإماراتية – التركمانية، التي عُقدت بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وترأسها عن الجانب الإماراتي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية خليفة شاهين المرر، وعن الجانب التركماني نائب وزير الخارجية بردي نياز ماتييف.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين اتفقا خلال أعمال اللجنة على مواصلة التنسيق والتعاون في مجال العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي في المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وعلى عقد اجتماع خامس للمشاورات السياسية في موعد يتم تحديده لاحقًا.