شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين الهجمات الإرهابية فى أفغانستان ونيجيريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت السعودية الهجمات الإرهابية التي وقعت في كلٍ من العاصمة الأفغانية كابول، ومنطقة بورنو شمال شرقي نيجيريا، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم،الاثنين، أن مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية أكد موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه.
وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي أفغانستان ونيجيريا، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وقد شهدت العاصمة الأفغانية كابول ومنطقة بورنو النيجيرية عدة انفجارات خلال الفترة الماضية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.
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