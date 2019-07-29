"المهنيين السودانيين" يدعو لمسيرات شعبية تنديدا بأحداث "الأبيض"‎

الخرطوم/ الخليج 365

دعا تجمع المهنيين السودانيين، الإثنين، إلى تنظيم مسيرات شعبية، تنديدا بما وصفه بـ"مجزرة الأبيض"، عقب مقتل 5 محتجين بمظاهرات شهدتها المدينة التابعة لولاية شمال كردفان (وسط).

جاء ذلك في بيان للتجمع، أبرز مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير"، اطلعت عليه الخليج 365، في أول رد فعل للتجمع على أحداث الأبيض.

وقال البيان: "ندعو الجماهير للخروج إلى الشوارع في مواكب، تنديداً بمجزرة الأبيض، ومطالبة بتقديم الجناة للعدالة، ونقل مقاليد الحكم للسلطة المدينة".

وأِشار إلى أن "المجلس العسكري بالبلاد يؤكد في كل يوم أنه فاشل في المهمة التي ادعاها وهي حماية الوطن والمواطنيين".

وأضاف: "لن نقف عند تحميل المجلس العسكري مسؤولية مجزرة الأبيض، ولن نستمر في انتظار موقف جدِّي من سفَّاكي دم الأبرياء من المتظاهرين السلميين، بل سنواصل كصانعين للفعل، فالشوارع منتصبة".

وشدد على أن "مطلب التجمع العاجل هو القبول بالإعلان الدستوري المقدم من قوى الحرية والتغيير بدون شروط وقيود".

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ومضى قائلاً: "ضقنا ذرعاً بالتفاوض، فالسلطة المدنية هي وحدها القادرة على إجراء التحقيقات المستقلة في كل الجرائم".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المجلس العسكري حول ما ورد ببيان التجمع.

ويشهد السودان منذ السبت احتجاجات ضد تقرير لجنة التحقيق الرسمية الخاصة بفض الاعتصام.

وقالت النيابة، السبت، إن 9 ضباط كبار يواجهون إجراءات قانونية؛ لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، خلال فض الاعتصام.

ونفى رئيس لجنة تحقيق رسمية، فتح الرحمن يوسف، في مؤتمر صحفي، التوصل عبر التحريات إلى حالات اغتصاب أو حرق بالنار خلال الفض، على عكس ما أعلنته قوى التغيير.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة السودانية، سقوط 184 قتيلًا، منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر/ كانون أول 2018 وحتى مطلع يوليو/ تموز الجاري.

وتحمل قوى التغيير المجلس العسكري المسؤولية عن سقوط عشرات القتلى، خاصة خلال فض الاعتصام، وهو ما ينفيه المجلسالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.