أيدن (تركيا) / الخليج 365

توقع مسؤول تركي أن يتخطى عدد سياح مدينة "أفروديسياس" الأثرية بقضاء "قراجه صو" في ولاية أيدن غربي البلاد الـ300 ألف بنهاية العام الحالي.

وزار الموقع الأثري المدرج على لائحة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو، العام الماضي، 150 ألف زائر.

وفي حديث للأناضول، قال مدير الثقافة والسياحة في أيدن، مراد يلماز، إن مدينة أفروديسياس تعد أهم مدينة أثرية من بين 22 في أيدن.

وأشار إلى ارتفاع عدد السياح إلى المدينة الأثرية خلال الأعوام الأخيرة، مبينا أن المدينة حظيت بزيارة 150 ألف سائح العام الماضي.

وأعرب عن توقعه بارتفاع عدد السياح إلى 300 ألف نهاية العام الحالي.

بدوره، أعرب رئيس أعمال الحفر في المدينة الأثرية، البروفيسور رونالد سيمث، عن سروره بارتفاع عدد السياح للمدينة.

وأوضح أنه لولا زيارة السياح والزوار إلى المنطقة لما كان لأعماله أي معنى.

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بدورها قالت السائحة البولندية، جوليانا لاشكوفسكا، إن زيارتها الحالية إلى تركيا هي الأولى في حياتها، معربة عن إعجابها بجمال طبيعتها ونقاء هوائها.

ولم تتمكن لاشكوفسكا من إخفاء إعجابها الكبير بمدينة أفروديسياس الأثرية، قائلة إنه مكان ساحر.

من جانبها، قالت مواطنتها سوزانا لاشكوفسكا إنها أعجبت بالمدينة الأثرية، وأنها تجولت في المتحف واطلعت على التماثيل.

أما معلم التركي، إسماعيل تارمك، فقال إنه يزرو المنطقة مع أسرته.

وأوضح أنه يخطط لاصطحاب تلاميذه في المرة القادمة.

وتعتبر مدينة "أفروديسياس" واحدة من أكثر المدن القديمة التي حافظت على معالمها الأثرية وتماثيلها وأعمدتها الحجرية ومسارحها ومعابدها بمنطقة غرب الخليج 365.

وتقول وثائق تاريخية إن تاريخ المدينة يعود إلى أكثر من 7 آلاف عام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.