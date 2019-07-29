"حميدتي": السيسي أكد دعمه السودان في المرحلة الحالية

الخرطوم/ الخليج 365

قال نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الاثنين، إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد استعداد بلاده والتزامها بدعم السودان في هذه المرحلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، اطلعت عليه الخليج 365، عقب عودة حميدتي للقاهرة إثر زيارة خاطفة.

وفي وقت سابق الاثنين، وصل حميدتي إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا، وتعتبر الأولى له إلى مصر، والثالثة لمسؤول سوداني رفيع المستوى خلال نحو شهرين.

ووصف "حميدتي" الزيارة بـ"الناجحة"، مشيرا أنه تم الاتفاق خلالها على "تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين".

وأوضح أنه أطلع الرئيس المصري على تطورات الأوضاع بالبلاد، ومسار التفاوض بين المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، والحركات المسلحة، والأطراف السودانية الأخرى.

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وسبق أن زار الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، القاهرة، في مايو/آيار الماضي، والتقى السيسي.

ويتولي المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الذي تؤيده مصر، السلطة عقب عزل الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وتأتي تلك الزيارة بعد أيام من زيارة رئيس أركان الجيش السوداني، الموقوف حاليا، هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، للقاهرة، ولقائه السيسي، في 17 يوليو/ تموز الجاري، والذي اتهمته السلطات السودانية لاحقا بتدبير محاولة انقلاب بالبلاد.

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