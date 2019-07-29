دعما للاجئين الفلسطينيين.. وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل ببيروت

بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول

نفّذ عشرات اللبنانيين والفلسطينيين، الإثنين، وقفة أمام وزارة العمل في بيروت، رفضاً لتشميل اللاجئين الفلسطينيين في حملة "مكافحة العمالة الأجنبية غير النظامية" التي أطلقتها وزارة العمل اللبنانية منذ حوالي شهر.

ورفع المشاركون لافتات تندّد بإجراءات وزارة العمل اللبنانية، وتطالب بحق اللاجئين الفلسطينيين في العمل والعيش بكرامة، من خلال إقرار حقوق مدنية كاملة، أوّلها الحقّ في العمل.

وطالب المحتجون في بيان وزعوه على المارة بـ "إلغاء الخطة الهادفة لمكافحة ما تسميه الوزارة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية، ووقف حملة المداهمات والتوقيف".

وشارك في الوقفة عشرات الناشطين الفلسطينيين واللبنانيين تحت عنوان "لبنان بِساع (يسع) الكل، العمل حق للكل".

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وبحسب خطة العمل الجديدة لوزارة العمل اللبنانية، يحظر على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح، فضلًا عن إغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية لا تملك التصاريح اللازمة للعمل.

وفي منتصف الشهر الحالي قال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، إن قرار العمل المتعلق بالفلسطينيين لا يستهدفهم، لكنه يأتي ضمن برنامج لتطبيق خطة عمل.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.

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