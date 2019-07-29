سفارتنا في #إندونيسيا تصدر عدة تنبيهات للمواطنين

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صحيفة الخليج الالكترونية
وجهت سفارة المملكة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الاثنين عدة تنبيهات للمواطنين، أهمها مراجعة السفارة للحاصلين على إذن رسمي بالزواج، لأخذ الاستشارة اللازمة قبل الإقدام على الزواج، لتلافي دفع تكاليف مالية عالية أو التوقيع على مستندات تسبب لهم ملاحقات قانونية.
توصي السفارة بعدم دفع اي مبالغ مالية لموظفي الجهات الرسمية في المطارات او مزودي الخدمات اللوجستية داخل وخارج المطار .
كما وصلت حسبما ذكرت عبر موقعها الرسمي بعدم تقديم اي تبرعات وهبات مالية لاي جهة او جمعية او منطمة في جمهورية اندونيسيا وعند الرغبة في ذلك يرجى مراجعة السفارة ليتم بحث ذلك بالطرق السليمة والقانونية وعبر القنوات الرسمية .
وحذرت من أن ترويج وتعاطي المخدرات في اندونيسيا يقع مرتكبها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الداخلي الاندونيسي بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات للمتعاطي ، والإعدام للمروج ، وغرامة مالية تصل إلى ( 850 ألف دولار ) .
وترجو سفارة المملكة من جميع المواطنين التقيد التام بمواعيد مغادرة رحلاتهم من مطارات اندونيسيا عامة ومطار جاكرتا خاصة والالتزام بمدة التأشيرة الممنوحة لهم مسبقاً ومدتها ( 30 يوم ) حيث توجد غرامة مالية قدرها ( مليون روبية اندونيسية ) عن كل يوم تأخير بعد المدة الممنوحة مسبقاً للزائر ، وكذلك إنهاء اجراءات حجوزات الفنادق لكامل المدة عبر المكاتب المعتمدة في المملكة وتفادي التعامل مع الأشخاص مباشرة أو المواقع الوهمية وذلك لأمن وسلامة المواطن من عمليات النصب والاحتيال .
وأوصت السفارة جميع المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المشبوهة وأخذ الحيطة والحذر خلال مدة بقائهم في جمهورية أندونيسيا .
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