الأمر_بالمعروف: الإطاحة بوافد ابتز فتاة لأخذ أموالها بـ #أبها

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صحيفة الخليج الالكترونية
أطاحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، بوافد ابتز فتاة بأبها وأخذ منها مبلغًا ماليًّا.
بدأت التفاصيل ببلاغ تلقته وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية والابتزاز بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بشأن تعرض فتاة للابتزاز من قبل شخص أخذ مبلغًا ماليًّا كبيرًا منها، فتواصلت مع الهيئة التي نسقت بدروها مع الجهات الأمنية وشرطة المنطقة ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي، وتم القبض على المتهم.
وفور استكمال الإجراءات اللازمة، أحيل البلاغ إلى شعبة التحريات والبحث الجنائي بالشرطة التي تولت ضبط المتهم.
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