3 دول مشاركة في تحالف عسكري بقيادة السعودية تتخذ قرارا جديدا

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد قررت أفغانستان وموريتانيا والجابون إيفاد ممثلين للبدء في العمل بمقر مركز التحالف في الرياض ليصل بذلك إجمالي عدد الدول التي يعمل حاليا ممثلون لها في مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب إلى 18 دولة مع توقعات بزيادة هذا العدد بنهاية العام الجاري.

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وتشمل هذه الدول: الأردن وأفغانستان والإمارات العربية المتحدة والبحرين وبنغلاديش وجزر القمر والسعودية والسودان وعمان والجابون وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر واليمن.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يتكون من 41 دولة عضو تعمل سويا لتنسيق وتكثيف جهودها الفردية في الحرب الدولية على الإرهاب والتطرف العنيف والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وترتكز مهمة مركز التحالف الإسلامي على إقامة شراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب.