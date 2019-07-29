دبي تستعد لافتتاح أول مقهى في العالم يعتمد تماما على الروبوتات

قال مسؤولون عن المشروع، إن "الكافيه" المملوك لشركة إماراتية، يجري وضع لمساته النهائية حاليا، في مركز "دبي فيستيفال سيتي" التجاري، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

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وقالت سارة الهاشم، المتحدث باسم الشركة المنفذة، إن المشروع الذي يحمل اسم "روبوكافيه" سوف يعتمد على 3 روبوتات تقدم الخدمات للعملاء، موضحة أن العميل بإمكانه طلب مشروباته وطعامه عن طريق جهاز لوحي مثبت في الطاولة.

وشرحت أن الروبوت يتلقى الطلب ويعده ويرسله عبر مسارات آلية إلى طاولة العميل، وتتم هذه العملية على أنغام موسيقية وعرض ليزر متعدد الألوان ما يضفي متعة للحاضرين.

واعتبرت الشركة الإماراتية المنفذة للمشروع، أن "الكافيه" سيشكل تجربة فريدة من نوعها في المنطقة، وإضافة نوعية لقطاع الضيافة في مدينة دبي، وسيكون مقصدا ومعلما سياحيا يستقطب زوار الإمارات.