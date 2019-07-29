دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شركة ByteDance مطورة تطبيق تيك توك تؤكد عملها على هاتف ذكي

الشركة الصينية ByteDance التي اشتهرت بعد ظهور تطبيق تيك توك – TikTok قررت دخول عالم الهواتف الذكية بطريقة أخرى.

أكدت شركة ByteDance الصينية ومطورة تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، تيك توك، على عملها على هاتف ذكي بعد الاتفاقية التي وقعتها مع شركة تصنيع الأجهزة الإلكترونية والهواتف، Smartisan، والتي يقع مقرها هي الأخرى في الصين. لتعمل بذلك على توسيع دائرة عملها فيما يتعلق بالهواتف الذكية لكن هذه المرة مع صناعة هاتف كامل وليس مجرد تطبيقات.

وقامت ByteDance بالحصول على براءات اختراع خاصة بالهواتف الذكية وطاقم من فريق عمل Smartisan لتطوير الهواتف الذكية.

وبعد هذا الإعلان، فإن التقارير تحدثت عن أن ” Wu Dezhou” الذي كان يرأس قسم الهواتف في Smartisan سيقود المشروع.

ويمكن القول أن الأمر يعبر عن توسع اهتمامات الشركة وطموحها في عالم التقنية بالتحول من صناعة التطبيقات إلى الأجهزة الذكية.

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وبالرغم من عدم تكفل إطلاق الهاتف بالنجاح حتى الأن، لكن من المتوقع أن يجد صعوبة كبيرة للمنافسة في السوق الشرس حاليًا وخصوصًا في البلد الأم، هذا مع الإشارة أن شركة Smartisan تعتبر من الشركات الصغيرة نسبيًا في الصين بشكل عام وهي مازالت ناشئة في تطوير الهواتف الذكية. لكن تكون ByteDance قادرة على احداث ضجة مجددًا مع هاتفها كما فعلت مع تطبيقها منذ إطلاقه.

فمن يدري؟ ربما علينا انتظار الوقت لمعرفة الحقيقة.

المصدر:

رويترز

التدوينة شركة ByteDance مطورة تطبيق تيك توك تؤكد عملها على هاتف ذكي ظهرت أولاً على عالم التقنية.