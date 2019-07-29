لفتة إنسانية من العاهل الأردني تجاه عائلة طالب متفوق توفي جراء حادث دهس

دبي - بواسطة محمد فارس © Muhammad Hamed

أجرى العاهل الأردني عبد الله الثاني مكالمة هاتفية مع عائلة طالب توفي دهسا قبل أسبوع من إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة في المملكة حيث حقق نتائج رائعة في الفرع العلمي.

وأكد وصفي العزايزة، والد الطالب محمد الذي توفي أثناء توجهه إلى المسجد لأداء صلاة العشاء، أن الملك عبد الله قدم في المكالمة تعازيه لعائلة الشاب، وتعهد بمتابعة القضية.

وأعرب والد الطالب في تصريحات لصحف أردنية عن تقديره العالي للفتة الإنسانية من قبل العاهل، قائلا إنها"خففت من مصابه وألم أسرته" وتركت "أثرا إيجابيا عميقا على نفسيته"، وأكد أنه لن ينساها مدى الحياة.

وبعد أسبوع من وفاة الطالب، تبين أنه حصل على معدل 98.4% في امتحان الثانوية العامة، واستدعت قصته تعاطفا واسعا بين الأردنيين.

المصدر: وسائل إعلام أردنية