روسيا: الوحدات الأمريكية في سوريا منشغلة بنهب المنشآت النفطية

قال الفريق أول سيرجي رودسكوي، رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، إن الأراض التي تسيطر عليها واشنطن والتحالف الدولي بمنطقة الفرات في سوريا، شهدت 300 عملية إرهابية قتل فيها 225 شخصا، خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، حسبما أفادت "روسيا اليوم".
وأضاف "رودسكوي"، أن الوحدات الأمريكية في سوريا تنشغل بنهب المنشآت النفطية والحقول في منطقة الفرات التابعة للحكومة السورية الشرعية.
وأشار إلى أن الشركات العسكرية الأمريكية الخاصة تزيد من عدد موظفيها في المواقع النفطية السورية في منطقة الفرات، وعددهم الآن يتجاوز 3.5 ألف شخص.
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