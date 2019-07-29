شكرا لقرائتكم خبر عن فورد للسوريين المعارضين: أنصحكم أن لا تنتظروا شيئا من واشنطن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نصح السفير الأمريكي السابق في سوريا، روبرت فورد، المعارضة السورية بأن لا تنتظر شيئا من الولايات المتحدة، قائلا إنه "لا أحد في واشنطن مستعد للمخاطرة بحرب عالمية ثالثة بسبب سوريا".
وقال فورد، في مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إنه عَلم أن "كثيرا من السوريين، يتوقعون تدخل الجيش الأمريكي لإيقاف الفظائع التي ترتكبها الحكومة السورية"، بحسب تعبيره، مؤكدا أن بلاده "لن تتدخل لوقف قصف إدلب".
وفي هذا السياق، لفت فورد إلى أن التدخل ضد دولة أخرى يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن، إن لم يكن التدخل ردا على اعتداء مباشر، مشيرا إلى أن الشرطين غير متوافرين، فسوريا لم تهاجم الولايات المتحدة، ومجلس الأمن لن يصدر ذلك القرار، لأن روسيا والصين ستستخدمان حق النقض ضده.
وأشار فورد إلى أن واشنطن وموسكو اقتسمتا المجال الجوي السوري، "إذ يسيطر الروس على جميع أجواء غرب نهر الفرات، فيما يسيطر الأمريكيون على جميع الأجواء شرق النهر، وحال شرعت القوات الجوية الأمريكية في التحليق فوق إدلب، سيكون هناك احتمال حقيقي للقتال بين الطائرات الحربية الروسية والأمريكية"، وقال: "الحقيقة أنه لا أحد في الولايات المتحدة على استعداد للمخاطرة بحرب عالمية ثالثة بسبب سوريا".
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