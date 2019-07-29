"الصحفيين العرب" يرحب بإطلاق سراح رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الاتحاد العام للصحفيين العرب بإطلاق السلطات السودانية المختصة اليوم،الاثنين، سراح رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين، الصادق الرزيقي، الذي سبق اعتقاله فجر يوم،الأربعاء، الماضي.
وأعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب - في بيان - عن أمله في التعاون الكامل بين المجلس العسكري واتحاد الصحفيين السودانيين بما يحقق مصلحة الزملاء الصحفيين والسودان الشقيق.
وشدد الاتحاد العام للصحفيين العرب على وطنية الصادق الرزيقي وإخلاصه لبلاده، الذي يدافع عنه بشدة في شتى المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية.
وكان الاتحاد العام للصحفيين العرب قد سبق أن طالب السلطات العسكرية السودانية بإطلاق سراح الزميل الصادق الرزيقي في بيان أصدره يوم،الخميس، الماضي.
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