شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد ضرورة تعزيز آفاق التعاون الاقتصادى مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ضرورة تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي، وتوسيع حجم التبادل التجاري مع لبنان؛ بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين. وذكرت وكالة الأنباء العراقية (نينا) اليوم،الاثنين، أن الرئيس العراقي شدد - خلال لقائه - وزير شؤون التجارة الخارجية اللبناني حسن مراد على أهمية تنشيط وتفعيل عمل اللجنة العراقية اللبنانية المشتركة. من جهته.. أكد وزير شؤون التجارة الخارجية اللبناني حرص بلاده على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع العراق، مشيرًا إلى أن هناك رغبة جادة لتجاوز الكثير من المعوقات، والمساهمة في حقل الاستثمار وإعادة إعمار المدن المحررة.

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