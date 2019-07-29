شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حظر التجوال فى بعض مدن "شمال كردفان " وسط السودان وتعليق الدراسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات في ولاية شمال كردفان وسط السودان "غرب الخرطوم" حظرا للتجوال مساء ، في بعض مدن الولاية بينها العاصمة (مدينة الأبيض)، وتعليق الدراسة في كل مدن الولاية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
وذكرت وكالة السودان للأنباء - التي بثت النبأ اليوم، الإثنين ، أن اللواء الركن الصادق عبد الله الطيب ، والي ولاية شمال كردفان "المكلف " أصدر قرارا بحظر التجوال في مدن : الأبيض وبارا والرهد وأم روابة، اعتبارا من اليوم،الإثنين، من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا - بالتوقيت المحلي - إلى حين إشعار آخر.
وأوضح القرار ، أن إعلان حظر التجوال يأتي في إطار جهود الولاية لحفظ الأمن والسلم الاجتماعي ، والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
ودعا القرار كافة الجهات ذات الصلة لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار.
كما قررت لجنة أمن ولاية شمال كردفان ، تعليق الدراسة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في الولاية إلى أجل غير مسمى.
وذكر بيان للجنة أنها ناقشت - خلال اجتماع عقد برئاسة اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله - الأحداث المؤسفة التي جرت اليوم في مدينة (الأبيض).
وكان طلاب نظموا تظاهرات في مدينة (الأبيض ) تخللتها اشتباكات مع أطراف - لم تُعلن هويتها - سقط فيها ضحايا.
ولم تعلن سلطات الولاية أي تفاصيل عن تلك الأحداث.
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