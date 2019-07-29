شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرر مناطق جديدة فى تعز ويكبد الميليشيا خسائر كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الإثنين، مناطق جديدة جنوب شرقي مديرية ماوية بمحافظة تعز بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن قوات الجيش حررت مواقع وسلاسل جبلية وهي "شوكان" وجبل "ذيب"، مما أضطر ميليشيا الحوثي إلى التراجع نتيجة تلقيها ضربات موجعة وأسفرت المواجهات عن مقتل وإصابة العشرات من الميليشيا الحوثية وتدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية.

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