شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يستهدف عناصر الميليشيا الحوثية فى رازح بصعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني، اليوم الإثنين، تجمعات من ميليشيات الحوثي في مديرية رازح غربي محافظة صعدة.

ونقل موقع "سبتمبر نت" - التابع لوزارة الدفاع اليمنية - عن قائد اللواء السابع حرس حدود بشير الشرعبي قوله: "إن مدفعية اللواء استهدفت عناصر ميليشيا الحوثي في قرية الصفراء الواقعة ما بين منطقتي الحصن وبني معين الإستراتيجيتين في مديرية رازح"، مضيفًا أن استهداف عناصر لميليشيا جاء بعد رصد تحركاتهم، والذي كانوا يحاولون من خلاله الهجوم على المواقع التي خسروها خلال الأيام الماضية القليلة.

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وأوضح الشرعبي أن قوات اللواء السابع أفشلت مخطط هجوم الميليشيا الحوثية قبل أن تبدأ بمهاجمة المواقع المسيطرة عليها قوات الجيش الوطني.

وأكد أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها. ولفت العميد الشرعبي قائلاً إن أبطال اللواء السابع يتعقبون أي تحركات للانقلابيين، وأنهم على جاهزية تامة لاستهداف أي تحركات للميليشيا والتصدي لتسللاتها.