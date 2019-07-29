شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تؤكد دعمها للشعب الفلسطينى فى نضاله ضد الاحتلال الاسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، اليوم،الاثنين، دعم سوريا للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال، مشيرا إلى أن العدو الإسرائيلي يقف خلف كل عدوان إرهابي على سوريا وفلسطين والمنطقة العربية بأسرها.

وأوضح المقداد - خلال استقباله قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والإسلامية محمود الهباش - أن ما تعرضت له سوريا من مؤامرة إرهابية كبرى في السنوات الثماني الأخيرة كان أحد أهدافها الرئيسة ضرب القضية الفلسطينية.

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وأدان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - الجرائم التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وخاصة تدميره لمساكنهم في القدس وغيرها من الأرض المحتلة.

من جانبه، أشار الهباش إلى أن سوريا انتصرت على هذه المؤامرة بفضل صمود الشعب، معربا عن رغبة الجانب الفلسطيني بتعزيز التعاون والتنسيق مع سوريا في مختلف المجالات وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.