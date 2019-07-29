شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الرئيس التونسى الراحل يؤكد عدم ترشحه للانتخابات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي ومدير المكتب التنفيذي لحزب (نداء تونس) إنه قرر عدم الترشح للانتخابات التشريعية.

وأضاف حافظ - في تصريح اليوم،الاثنين، أنه قرر أيضًا المحافظة على رمزية موقعه الحالي كرئيس لحزب الفقيد الباجي قايد السبسي، مؤكدًا أنه لو ترشّح على رأس القائمة لتحصل على نسب جيدة، ولكنه فضّل رغم ذلك الانسحاب من الاستحقاق الانتخابي الحالي.

أمّا بشأن الانتخابات الرئاسية، أشار حافظ قايد السبسي إلى أنّه سيكون لحزب (نداء تونس) مرشّح، لافتًا إلى أن الاختيار سيتم استنادًا إلى معايير محدّدة وإلى كفاءات ومؤهّلات لمرشح حزب الرئيس الراحل.