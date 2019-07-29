فرض حظر تجول ليليّ في مدينة الأُبيض السودانية بعد مقتل متظاهرين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية أعلن حاكم ولاية شمال كردفان الاثنين فرض حظر تجوّل ليليّ في الأُبيض، كبرى مدن الولاية وثلاث مدن أخرى، بعد مقتل خمسة متظاهرين بالرصاص خلال تظاهرة. وقرر الوالي المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبد الله في بيان إعلان "حظر التجول بمدن الولاية الأٌبيض وام روابة والرهد ابو دكنة وبارا اعتبارا من الاثنين بين التاسعة مساء (19:00 ت غ) والسادسة صباحا (04:00 ت غ) حتى إشعار آخر".

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