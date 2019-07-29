شكرا لقرائتكم السجن 12 سنة لمعارض صيني بارز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين - أ ف ب | منذ ساعتين في 29 يوليو 2019 - اخر تحديث في 29 يوليو 2019 / 16:44

قضت محكمة بالسجن 12 سنة لهوانغ كي، وهو مؤسّس موقع إلكتروني صيني كشف انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان بالسجن 12 عاماً.



وأعلنت المحكمة إدانة هوانغ بـ "كشف أسرار دولة"، ومصادرة 20 ألف يوان (26100 يورو) من أمواله الخاصة.

وهوانغ (56 سنة) معارض قديم في الصين، تستهدفه السلطات منذ العام 2000. وأدار موقع "64 تيان وانغ" المحظور، الذي يذكّر بقمع الاحتجاجات الطالبية في ساحة تيانانمين، في 4 حزيران (يونيو) 1989.

وأوقف هوانغ عام 2016، بعد فترة وجيزة على فوزه بجائزة "مراسلون بلا حدود" و"تي في 5 موند" لحرية الصحافة.

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ونال هوانغ عام 2004 جائزة "مراسلون بلا حدود" للمعارضين الناشطين على الإنترنت، بعد حكم بسجنه قبل 4 سنوات. وكان بذلك أول معارض صيني يقضي عقوبة بالسجن، لاستخدامه الإنترنت لأهداف سياسية.

وعام 2009 حُكم عليه مجدداً بالسجن 3 سنوات، بعد تنديده بالوضع السيئ لأبنية مدارس انهارت خلال هزّة أرضية في سيشوان، أوقعت 87 ألف قتيل ومفقود.

وأطول حكم بسجن معارض، منذ تسلّم الرئيس شي جينبينغ السلطة، يعود إلى كين يونغمين الذي حُكم العام الماضي بسجنه 13 سنة، بعد إدانته بـ "التخريب".

تزامن الحكم على هونغ مع تنكيس العلم الصيني في تيانانمين اليوم الاثنين، حداداً على رئيس الوزراء السابق لي بينغ الذي توفي الأسبوع الماضي والمعروف بمسؤوليته عن قمع تظاهرات 1989.