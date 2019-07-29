شكرا لقرائتكم 3 قتلى بإطلاق نار خلال مهرجان أميركي للأطعمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب - | منذ 3 ساعات في 29 يوليو 2019 - اخر تحديث في 29 يوليو 2019 / 15:52

قُتل 3 أشخاص وجُرح 15 آخرون، عندما فتح مهاجم النار في مهرجان للأطعمة في غيلروي في ولاية كاليفورنيا الأميركية.



وبين القتلى طفل عمره 6 سنوات، فيما أعلنت الشرطة أن مطلق النار قُتل بعد إطلاقه النار الذي حصل أثناء "مهرجان الثوم"، أحد أهم المهرجانات في الولايات المتحدة، إذ يطغى عليه طابع عائلي ويجذب سنوياً على مدى 3 أيام حوالى 100 ألف شخص.

وأعلن قائد الشرطة المحلية سكوت سميثي أن "شرطيين كانوا في المنطقة ورصدوا في أقل من دقيقة المشبوه الذي استُهدِف وقُتل". وأضاف أن عمليات بحث تجري للعثور على شريك محتمل له.

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وذكرت شاهدة أنها رأت رجلاً عمره 30 سنة يطلق النار من بندقية "في كل الاتجاهات"، مشيرة إلى أنه "كان مستعداً لما يفعله كما يبدو".

وأعرب مدير المهرجان براين باوي عن "صدمته"، وزاد: "متطوّعونا البالغ عددهم أكثر من 4 آلاف يبذلون جهوداً شاقة طيلة العام، وانتهاء حدث بهذا الشكل واحد من أكثر الأمور مأسوية وحزناً يمكن أن أشهده. نشعر بأسف كبير للمتضررين، الأصدقاء والعائلات والجيران".

أما حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم فندّد بحادث "مروّع".