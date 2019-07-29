شكرا لقرائتكم خطاب الكراهية والتحريض "الأردوغاني" يقتحم المقررات الدراسية في تركيا برعاية "حكومية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أنقرة - "الحياة" | منذ 20 ساعة في 28 يوليو 2019 - اخر تحديث في 28 يوليو 2019 / 22:57

بدا تأثير خطابات وآراء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جلياً على مناهج التعليم التركية المستحدثة والتي حملت إشارات وملامح من الروايات والمزاعم والادعاءات التي يرددها فضلاً عما احتوته من مفاهيم يتبناها أبرزها خطاب الكراهية والتحريض ضد الغرب.

وكشف موقع نورديك مونيتور السويدي في مقال نشره عن أجزاء من كُتب يتم تدريسها في المدارس العامة في تركيا وصفت الاتحاد الأوروبي بالنادي المسيحي وأبرز ت أحداث الحادي عشر من سبتمبر معتبرةً أن تصرفات الولايات المتحدة الأميركية كانت السبب وراء وقوعها.



واوضح الموقع السويدي ان كتاب التاريخ الحديث للمرحلة الدراسية الثانية عشر الذي يُدرس في المدارس العامة في تركيا يعد مثالاً على تأثير مفاهيم أردوغان وشركاؤه على التعليم حيث يتم تلقين الطلاب لترديد الإشارات المناهضة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي كانت تتردد في اجتماعات الرئيس التكي وتجمعاته العامة.

ويبين الموقع أن طبعة عام 2018، التي ألفها أمير الله أليمار وسافاش كيليس، أبرزت الهجمات الإرهابية التي شنها تنظيم القاعدة على الولايات المتحدة في 11 أيلول (سبتمبر) 2001 والتي أودت بحياة ما يقرب من ثلاثة الأف شخص مشيرةً إلى أن أميركا استغلتها لإثارة المشكلات في العالم، وبحسب الموقع فإن صفحتي 262 و263 من الكتاب تضمنت النص الآتي: "بدأت الولايات المتحدة في اكتساب حضور أكبر في أعقاب الحرب الباردة حيث بدأت تلتزم بدرجة أقل بالاتفاقيات الدولية وبطريقة تُشير إلى أنها تعد نفسها في درجة أعلى من الدول الأخرى في العلاقات الدولية، كما بدأت في تحديد البلدان التي سيتم معاقبتها، في حين كانت التعريفات التي تقدمها الولايات المتحدة هي المرجع في معاملة الأنظمة التي سيتم تغييرها"، ويواصل الكتاب: "وهذه الممارسات من طرف الولايات المتحدة هي واحدة من الأسباب وراء هجوم تنظيم القاعدة الإرهابي بتاريخ 11 سبتمبر"،

وواصل النص في الكتاب: "أن الولايات المتحدة أصبحت المصدر الرئيسي للمشكلات في العالم بسبب ما فعلته في أعقاب ذلك حيث تبنت سياسة إحباط المنافسين المُحتملين لضمان الهيمنة المُطلقة على النظام العالمي".

Advertisements

وتبنى الكتاب تبريرات أردوغان في عدم قبول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي واصفاً أعضاء الاتحاد الأوروبي بـ "المسيحيين، مثيراً التساؤلات حول قبول دول ضعيفة من الناحيتين الديموقراطية والاقتصادية في عضوية الاتحاد ورفض منح تركيا ذات الاغلبية المسلمة للعضوية مورداً صورة لقادة الاتحاد الأوروبي والبابا بتاريخ 24 آذار (مارس) 2017 أثناء اجتماعهم في روما للاحتفال بالذكرى الستين لمعاهدة روما والتي أدت إلى تشكيل الاتحاد. وتضمن التعليق على الصورة تصريحًا للمؤرخ البريطاني البولندي نورمان ديفيز، والذي قال: "أنا أتحدث عن التقليد المشترك المتمثل في المسيحية، والذي جعل أوروبا كما هي عليه"، وكان أردوغان استشهد بالصورة ذاتها الواردة في الكتاب كدليلٍ على أن الاتحاد الأوروبي نادٍ مسيحي ومجتمعٍ مكون من الكُفار وذلك أثناء خطابات القاها أمام مناصريه في وقت سابق إذ قال في نيسان (أبريل) 2017 أن صورة البابا مع قادة الاتحاد الأوروبي دليلٌ على أن الاتحاد الأوروبي "تكتلٌ مسيحي"، وفعل الأمر ذاته خلال حملات الاستفتاء الرئاسي إذ انتقد البابا والاتحاد الأوروبي واصفاً الغرب بالمعادي للإسلام مراراً، في حين قال خلال استعراضه للصورة في إحدى خطبه أنها دليلٍ يُثبت أن الاتحاد الأوروبي عبارة عن دولة كفارٍ واحدة، كما أشار إلى أن الاجتماع مع البابا في روما يثبت صحة ما كان يقوله منذ زمن. بأن الاتحاد الأوروبي ليس سوى تحالفٍ صليبي.

ويتضمن الكتاب الذي يتم تديسه كمقرر في المدارس التركية العديد من الانتقادات حول تحالف تركيا المستمر منذ عقود مع الناتو، ويزعم أن عضوية الناتو قتلت سياسة تركيا الخارجية متعددة الأطراف، ودمرت صناعة الدفاع المحلية، وجعلت تركيا معتمدة على المساعدات العسكرية الأمريكية.

واستذكر الكتاب الحوادث التي وقعت في (مركز الحرب المشتركة) التابع لحلف الناتو في مدينة ستافنجر النرويجية، في نوفمبر 2017 خلال تدريبات ترايدنت جافيلين كدليلٍ على النوايا السيئة لحلف الناتو حيث تم خلال التدريبات تصوير كل من أردوغان ومؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك كشخصيتين متعاديين الأمر الذي دفع تركيا إلى الانسحاب من التدريبات في حينه واستدعاء ضباطها الـ41 المشاركين في التدريبات.

وفي إقحام للرؤى السياسية في المناهج التعليمية، يصف الكتاب بادعاءات مماثلة لما يقوله الرئيس التركي ويدعيه تحقيقات الفساد التي أُجريت في كانون الأول (ديسمبر) 2013 – والتي جرّمت أردوغان وأفراد أسرته وشركائه في العمل وفي السياسة في خطةٍ للكسب غير المشروع بملايين الدولارات – بأنها انقلاب، في حين تم وصف احتجاجات حديقة غيزي المناهضة للحكومة في صيف 2013 بوصفٍ مماثل، كما أقحم الكتاب نصوص تتسم بالكراهية والازدراء تجاه حركة غلون على غرار الطريقة ذاته التي يكررها أردوغان.

يذكر أن أو زارة التعليم التركية أقرت تدريس الكتاب - المعتمد محتواه وتصميمه من الحكومة والمطبوع في مكتب الطباعة الحكومي - كمادة دراسية للمرحلة الدراسية الثانية عشر في الـ 25 من حزيران (يونيو) من العام الماضي بالقرار رقم 12254648 ، وطبعت الحكومة الطبعة الأولى منه والتي بلغت نحو 259 ألف نسخة.