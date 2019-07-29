شكرا لقرائتكم اجتماع فيينا ناقش "حلولاً عملية" لإنقاذ الاتفاق النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - فيينا، طهران – أ ب، أ ف ب – | منذ 22 ساعة في 28 يوليو 2019 - اخر تحديث في 28 يوليو 2019 / 20:48

اعتبرت إيران أن احتجاز ناقلتها النفطية في جبل طارق "ينتهك" الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، وحضّت الدول الموقعة عليه على تجنّب عرقلة صادراتها النفطية.



جاء ذلك خلال اجتماع في فيينا، حضره ممثلون لإيران وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي. وأشار موفد بكين إلى "توتر" خلال المحادثات التي ذكر موفد طهران أن جميع الأطراف اتفقت خلالها على مواصلة جهود لإيجاد "حلول عملية" تمكّن إيران من مواصلة التبادل التجاري مع العالم.

وجاء الاجتماع بعد توتر في مياه الخليج، شهد استفزازات من طهران التي احتجزت ناقلة نفط ترفع علماً بريطانياً، بعد مصادرة جبل طارق ناقلة نفط إيرانية، للاشتباه في تهريبها نفطاً إلى سورية.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية وصول سفينة حربية إلى الخليج، لمواكبة السفن التي ترفع علماً بريطانياً وتعبر مضيق هرمز. جاء ذلك بعدما دعت لندن إلى نشر "مهمة حماية بحرية يقودها الأوروبيون" في الخليج.

في فيينا أعلن فو كونغ، رئيس الوفد الصيني إلى اجتماع الأطراف الموقعين على الاتفاق النووي، أن المحادثات شهدت "توترات"، مستدركاً أنها جرت في "جوّ جيّد"، علماً أن طهران انتهكت الاتفاق أخيراً، بذريعة عدم استفادتها منه.

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أما عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، فتحدث عن "جوّ بنّاء ونقاشات جيدة". وأشار إلى أن جميع الأطراف "ما زالوا مصمّمين" على إنقاذ الاتفاق، واتفقوا على مواصلة جهود لإيجاد "حلول عملية" تتيح لطهران مواصلة تبادلها التجاري مع العالم.

وذكر أن الآلية المالية التي أعدّها الأوروبيون للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على ايران "لم تعمل بعد، ولكن يجري الآن وضع اللمسات الأخيرة عليها".

واعتبر عراقجي أن "تطورات مثل احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، تشكّل انتهاكاً" للاتفاق النووي. وأضاف: "أي عراقيل أمام سبل تصدير إيران لنفطها، ستتعارض مع الاتفاق. على الدول الأعضاء في الاتفاق ألا تثير عراقيل أمام صادرات النفط الإيرانية".

ورفضت طهران الدعوة البريطانية إلى نشر مهمة بحرية أوروبية في الخليج. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد لقائه وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي إن بلاده "تعارض أي نشاط غير قانوني وأي عمل مستهجن يهدّد أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان". وشدد على أن "وجود القوات الأجنبية لا يدعم أمن المنطقة، بل يُعدّ السبب الأساسي للتوتر فيها".

في السياق ذاته، قال الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي: "سمعنا أنهم يريدون إرسال أسطول أوروبي إلى الخليج". وندّد بـ "رسالة عدائية" وخطوة "استفزازية ستفاقم التوتر".